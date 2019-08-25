شاهد.. صواريخ غزة تخترق القبة الحديدية لـ داخل المستوطنات الإسرائيلية

تداولت وسائل الإعلام مقاطع فيديو للقصف الذي تعرضت له المستوطنات الإسرائيلية من قبل قطاع غزة.





ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية أطلقت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، صفارات الإنذار بعد إطلاق قذائف صاروخية من غزة علي الحدود الجنوبية مع إسرائيل.





وأفادت وسائل إعلام بإنه حتى الآن تم رصد إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة فيما نجحت القبة الحديدية في اعترضت صاروخين منهم.





وأشارت وسائل الإعلام إلى أن صاروخين سقطا في أحد شوارع مستوطنة إسرائيلية قرب القطاع بدون وقوع إصابات، إلا أن سكان المنطقة أصابتهم حالة من الهلع ورصد فيديو تلك المشاهد.





ونوه إعلام الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم سماع دوي انفجارات شرق مدينة غزة، لدى محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ فلسطينية.



