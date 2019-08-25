السجن 86 عاما لـ مستريح بطنطا لاستيلائه على 600 مليون جنيه من مواطنين

أصدر رئيس محكمة جنح مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم، حكما قضائيا بسجن "رضا.ا.ص" 48 سنة مهندس زراعى والمعروف إعلاميا بـ"مستريح طنطا" 86 سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من ضحاياه بحجة توظيفهم فى تجارة الحاصلات الزراعية والعقارات.





وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتوافر معلومات حول قيام "رضا.ا.ص" 48 سنة مهندس زراعى والمعروف إعلاميا بـ"مستريح طنطا" 86 سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من ضحاياه بحجة توظيفهم فى تجارة الحاصلات الزراعية والعقارات.





وبتقنين الإجراءات الأمنية المشددة وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة تم ضبط المتهم، وفى أثناء ذلك تم وضعه تحت حراسة مشددة بعد تعرضه لأزمة نفسية حادة، خشية أن يعرض نفسه للخطر واذي.





كما قدم العشرات البلاغات فى أكثر من جهة وعلى رأسها نيابة مركز طنطا التى توجه إليها العشرات من الضحايا في وقائع النصب.





وأفادت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار أحمد نجيب رئيس نيابة مركز طنطا أن المتهم، يعمل مع وسيط له يدعى "السيد.ع" إلى جانب بعض أقاربه وبعض الوسطاء الآخرين فى جلب الضحايا.





وكان محامي المستريح ويدعى "خ.ع" تعرض لعملية النصب على يد المتهم وحصول المتهم على أمواله لتوظيفها مقابل أرباح، كما تعرض ابن عم المتهم ويدعى "هـ.ع" طبيب للنصب في وقت سابق.



