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رياضة

المدير الفنى الجديد لـ الأهلى.. انحصار المنافسة بين 3 أجانب والتعاقد قريبا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:40 م
الأهلى
الأهلى
عبدالحكيم أبو علم
استقرت لجنةُ التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة الدكتور طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة؛ لاختيار أحدهم لتولّي المسئولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة.

جاء اختيار اللجنة لهذا الثلاثي في ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التي تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.

وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي؛ لمعرفة شروط التعاقد، وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.

وقطعت اللجنة شوطًا كبيرًا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

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