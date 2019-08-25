قاسم سليماني: هذه الهجمات الجنونية نهاية إسرائيل

علق قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا والعراق ولبنان.



وقال سليماني عبر حسابه على "تويتر"، إن هذه العمليات الجنونية التي تشنها إسرائيل، آخر تخبطات الكيان الصهيوني، الذي اقتربت نهايته.



وكانت إسرائيل قد شنت أمس السبت، غارات لاستهداف عناصر من فيلق القدس جنوبي العاصمة السورية دمشق.



فيما سقطت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان في بيروت خلال الساعات الأولى من صباح الأحد.



كما شن الاحتلال الإسرائيلي عدة هجمات لقواعد مليشيات الحشد الشعبي في العراق، وكان آخر هجوم بطائرتين مسيرتين أسفر عن مقتل اثنين من عناصر المليشيا التابعة لإيران.

