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أبوردينة: شطب الخارجية الأمريكية لاسم فلسطين تزامن مع أفكار اليمين الإسرائيلي المتطرف

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:38 م
الناطق الرسمي باسم
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية
أ ش أ
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إقدام وزارة الخارجية الأمريكية على شطب اسم فلسطين من قائمة دول المنطقة إنما يأتي في تساوق مع أفكار اليمين الإسرائيلي المتطرف وانحدار غير مسبوق في السياسة الخارجية الأمريكية.

وأشار أبو ردينة، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، إلى أن الخطوة الأمريكية تأتي في سياق مسلسل المحاولات اليائسة لشطب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بدءا بوقف استخدام "الأراضي الفلسطينية" ومرورا بوقف استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة" وصولا إلى هذه الخطوة المستهجنة والمرفوضة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن إقدام الإدارة الأمريكية على هذه الخطوة يؤكد من جديد على أن هذه الإدارة ليست فقط منحازة للاحتلال الإسرائيلي وإنما تتساوق بالكامل مع مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف، مضيفا أن هذه الخطوة تعكس مضمون ما تسمى "صفقة القرن" الأمريكية.

وأكد أبو ردينة، أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وصامد على أرضه ولن يرحل عنها مهما تعاظمت المؤامرات ضده، مشددا على أن الإدارة الأمريكية بخطوتها هذه إنما تؤكد عزلتها في ظل الاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية.

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على أن الإدارة الأمريكية عليها أن تعلم جيدا أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

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