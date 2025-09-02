الوزير يبحث التعاون في تنفيذ مراحل القطار الكهربائي الخفيف LRT

في مستهل زيارته لجمهورية الصين الشعبية مبعوثا عن الرئيس عبد الفتاح السييسي رئيس الجمهورية لحضور فعالية الاحتفال بالذكرى الـ 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ، التقى الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشيان رونغ رئيس مجلس ادارة شركة أفيك انترناشيونال للمشروعات الهندسية وقيادات الشركة وحضر اللقاء كل من د. خالد ميلاد (الوزير المفوض التجاري) والسيد المستشار هيثم عبد الهادي (نائب السفير المصري في بكين).

في بداية اللقاء قدم الوزير التهنئة لرئيس شركة افيك بمناسبة الذكرى الـ 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين الدولتين الصديقتين والتعاون المثمر مع شركة أفيك في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف lrt ومن جانبه رحب رئيس شركة افيك بالوزير مؤكداً على أن أفيك تشعر بالفخر للتعاون مع وزارة النقل المصرية من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف lrt والذي تم افتتاح المرحلتين الاولى والثانية منه بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما

يتم التعاون مع شركة افيك في تنفيذ المرحلة الثالثة حيث أشار الوزير إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطتي كاتدرائية الميلاد والقيادة الاستراتيجية ضمن المرحلة الثالثة من المشروع في مارس 2026، وذلك لخدمة مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وتسهيل وخدمة حركة تنقل المواطنين والطلبة .لافتا ان ذلك يتطلب سرعة البدء في اعمال التوريد لمهمات كافة الأنظمة الكهروميكانيكية وتوفير الفنيين والعمالة اللازمة لانهاء أعمال التركيبات والاختبارات خاصة وان هيئة الانفاق ستقوم من خلال الشركات المصرية الوطنية بالانتهاء من كافة الاعمال الاعتيادية للمرحلة الثالثة قبل نهاية هذا العام وحيث تم البدء في تنفيذ اعمال تركيب السكة بالاضافة الى أن كل الغرف الفنية في المحطات جاهزة لتركيب انظمة السيطرة والتحكم والالكتروميكانيك

ومن جانبه اكد شين رونج ان المعدات الخاصة بالمرحلة الثالثة سيتم شحنها من الصين الى مصر بدءا من هذا الشهر ليبدأ تركيبها فور وصلها تباعا وان الشركة ستبذل كافة الجهود للاتزام بالموعد المحدد ليتم تشغيل محطتي كاتدرائية الميلاد والقيادة الاستراتيجية ضمن في مارس 2026 وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

كما تم التاكيد على قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

والسيد شين رونج بتفقد اعمال تنفيذ وتقدم اعمال المرحلة الثالثة على هامش انطلاق معرض النقل والصناعة الذي ستنطلق فعالياته في التاسع من نوفمبر 2025 .

و تم مناقشة التعاون المستقبلي في تنفيذ اعمال المرحله الرابعه من القطار الكهربائي الخفيف LRT و التي تبدأ من بعد محطة العبور الجديدة إلى محطة العاشر من رمضان حيث اكد الوزبر على اهمية هذه المرحلة التي ستصل للعاشر من رمضان لخدمة الكثافات السكانية العالية بها والمنطقة الصناعية بالعاشر وتم التأكيد على ضرورة تقديم الدعم المطلوب لتقديم التصميمات الخاصة بالاعمال المدنية وحيث ستساهم الحكومة المصرية في تمويل تنفيذ الاعمال المدنية بالجنيه المصري كما انه جاري حاليا الترتيب لتسليم المواقع للشركات الوطنية المتخصصة لبدء اعمال تجهيز الموقع وبدء تنفيذ،اعمال البنية التحتية الاسبوع القادم



كما تم خلال الاجتماع بحث التعاون المستقبلي. في المرحلة الخامسة من المشروع وكذلك آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة القومية للانفاق وشركة افيك والخاصة بالتعاون المشترك الذي يخص مشروع القطار الكهربائي (الرحاب - العاصمة الإدارية) والذي يمتد مساره من محطة الرحاب التبادلية للخط الرابع للمترو متجها شرقاً وصولاً إلى العاصمة الإدارية بمحطة مطار العاصمة