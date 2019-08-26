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ديني

انتبه.. عملان حث عليهما رسول الله يوميا ويغفل عنهما الكثيرون

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:56 ص
الاستغفار والتوبة
الاستغفار والتوبة
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصانا بعملين كل يوم بهما يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب اليومية.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على تجديد التوبة والحرص والمداومة على الاستغفار كل يوم، مشيرًا إلى أنها من الأعمال المكفرة للذنوب، والتي يعفو الله سبحانه وتعالى بها عم العبد.

وأضاف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان حريصًا ومداومًا على التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى في كل يوم مائة مرة، ليرشدنا إلى ضرورة التوبة والاستغفار لتكفير الذنوب بشكل يومي.

واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ».

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