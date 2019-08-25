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رياضة

مدرب باريس سان جيرمان السابق يقترب من تدريب الاهلى

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:09 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة من داخل الأهلي أن لجنة التخطيط تميل بصورة كبيرة للتعاقد مع البرازيلي ريكاردو جوميز لتدريب الفريق الأول خلفًا لمارتن لاسارتي.

وقالت المصادر ان جوميز هو الأقرب حاليًا لفكر لجنة التخطيط خاصة أنه تولى تدريب عدد من الأندية علي رأسها باريس سان جيرمان وموناكو وبردو والمنتخب الأوليمبي البرازيلي بجانب النصر السعودي مؤخرًا.

وأضافت المصادر أن هناك مسئولا كبيرا بالاهلى سوف يسافر الأربعاء لعقد جلسة مع المدرب قبل التعاقد الرسمي والقدوم معه إلى القاهرة لبدء مهمته رسميًا.

وأوضحت المصادر أن البرتغالي دوراتي طلب 4 مساعدين معه وهو السبب الحقيقي وراء فشل التفاوض معه.

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