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رياضة

المصري يبدأ دراسة أداء فريق ماليندي بطل زنجبار

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:20 ص
المصري يبدأ دراسة
المصري يبدأ دراسة أداء فريق ماليندي بطل زنجبار
كتب محمد الغزاوى
يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الكابتن ايهاب جلال خلال الأيام القليلة المقبلة في دراسة أداء فريق ماليندي بطل زنجبار ، والذي سيلاقيه المصري في مستهل مشواره بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، حيث سيلتقي الفريقان أولًا بزنجبار أحد أيام 13 ، 14 ، 15 سبتمبر في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني وذلك قبل أسبوعين من مباراة الإياب المقرر إقامتها في مصر أحد أيام 27 ، 28 ، 29 سبتمبر أيضًا.

كان المركز الإعلامي للنادي المصري قد نجح في توفير تسجيل لمباراة فريق ماليندي الأخيرة والتي جمعته عصر أمس السبت بنظيره مقديشيو سيتي بطل الصومال وهي المباراة التي أقيمت بينهما في إطار إياب الدور التمهيدي الأول وانتهت بفوز ماليندي بهدف للاشئ ليصعد ماليندي بعد فوزه بمجموع المباراتين بهدف للاشئ بعد أن تعادل الفريقان سلبيًا في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما قبل نحو أسبوعين.

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