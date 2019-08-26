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رياضة

جمال علام: تقدمت باستقالتي كمستشار لعدم أهمية دوري.. وهذا موقف أبو ريدة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:02 ص
جمال علام، رئيس اتحاد
جمال علام، رئيس اتحاد كرة القدم السابق
حسن العمدة
أكد جمال علام، رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أنه تقدم باستقالته كمستشار لرئيس الاتحاد السابق، بعدما رأى أنه ليس له دور.

وقال جمال علام، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "قدمت استقالتي كمستشار لرئيس اتحاد الكرة السابق بسبب عدم أهمية دوري، لكن هاني أبو ريدة قال لي أريدك معي".

وأكمل جمال علام: "تحدثت مع هاني أبو ريدة مرة أخرى بعد مباراة غينيا الودية بشأن الاستقالة، لكن قال لماذا استمر معنا، لكني كتبتها وقدمتها لثروت سويلم".

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