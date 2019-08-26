أول فيديو للغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شريط فيديو لحظة القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة البقاع اللبنانية.



ووفقا لشبكة سكاي نيوز العربية، نفذت الطائرات الإسرائيلية ثلاث غارات استهدفت مبنى للجبهة الشعبية-القيادة العامة في مدينة البقاع اللبنانية تلاها إطلاق من نيران المضادات الأرضية.



وجاء ذلك عقب إسقاط طائرتين بدون طيار "مسيرة"ـ أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وهدد زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله القوات الإسرائيلية أنه في حالة استمرار الهجمات على الأراضي اللبنانية سيتم الرد بقوة.



