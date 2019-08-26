شاهد.. تسريب فيديو لـ آيفون 11 الجديد

نشر موقع فون آرينا المختص بالهواتف الذكية مقطع فيديو غير رسمي، يظهر الشكل النهائى لهاتف آبل الجديد آيفون 11، المنتظر كشفه الشهر القادم رسميًا.



وأظهر الفيديو اثنين من إصدارات آيفون، وهما آيفون 11 و آيفون 11 برو، وبحسب الفيديو يتضح صحة التسريبات حول الكاميرا الأساسية الخلفية الثلاثية.



وينتظر الملايين حول العالم فى 10 سبتمبر القادم الحدث السنوى الأبرز لشركة آبل فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الذى سيهد إطلاق 3 موديلات مختلفة من آيفون 11.



يذكر أن آيفون 11 برو سيحتوى على أكبر بطارية فى تاريخ هواتف آيفون، والتى ستصل سعتها إلى 4 ألاف ميللى أمبير.





