نائب وزير الدفاع السعودي: علاقتنا الأخوية مع الإمارات حجر الزاوية لاستقرار المنطقة

أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي على أن العلاقة الأخوية الراسخة بين الإمارات والسعودية هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخائها.



وكتب بن سلمان في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: "العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، وقيادتيهما، يحفظهما الله، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخاءها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم".



وأضاف: "نعمل اليوم سويًا مع أشقاءنا في الإمارات، لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، وسنستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الإرهابي سواء الحوثي المدعوم إيرانيا او تنظيمي القاعدة وداعش، وتقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الامن والاستقرار كافة أرجاء اليمن".



واختتم حديثه قائلا: "الحوار الداخلي، وليس الاقتتال، هو السبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية الداخلية، وشتان بين من يختلف في سبيل مصلحة وطنه و طرق توفير الحياة الكريمة للمواطن اليمني و بين من يقاتل اليمنيين اصل العرب تقربًا و تزلفًا لولاية الفقيه و مشروع النظام الإيراني الإرهابي في المنطقة".



