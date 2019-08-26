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مرأة

مكياج صاخب وفستان فضى .. يارا تتألق بإطلالة مثيرة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:48 ص
يارا
يارا
هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية يارا ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.

وأطلت الفنانة اللبنانية يارا ، فى الصور بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول و ذا أكمام مكشوفة باللون الفضى اللامع، واتسم التصميم بالبساطة وبأنه لا يحمل أى نقوشات.

وأكملت الفنانة اللبنانية إطلالتها ببعض الإكسسوارات، وأنتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عالى باللون الفضى.

أما من الناحية الجمالية، واعتمدت يارا على مكياج صاخب ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر، فيما بدت بخصلات شعرها الإنسيابي المنسدلة على كتفيها.

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