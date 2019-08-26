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أول أكتوبر.. انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج سيدات المنوفية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:54 ص
انطلاق المبادرة الرئاسية
انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج سيدات المنوفية
مروة فاضل
أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية، بمحافظة المنوفية، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "الست المصرية .. صحة أهل مصر" بالمحافظة في الفترة من 1 اكتوبر وحتى 30 نوفبمر المقبل.

وأَضافت، أن المبادرة تستهدف فحص مليون و326 ألف سيدة فوق سن الـ 18 سنة من خلال الفحص في 243 وحدة صحية موزعة على مستوى المحافظة بما يتيح وصول المواطنين بسهولة ويسر.

وأشارت، إلى أن هناك 249 فرقة للكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج بمراكز علاج الأورام والكشف عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والاهتمام بالصحة الإنجابية.

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