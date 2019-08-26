الكشف عن أفلام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي الذى يقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، عن مشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص.



كان المهرجان قد أعلن فى وقت سابق عن حضور الممثل المصري- الكندي مينا مسعود الدورة الثالثة للمهرجان، التي ستقام في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.



وعلى مدار الدورتين السابقتين للمهرجان، شارك العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية. وضمن مساعيه لتوفير قنوات اتصال لمحترفي الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين، للتواصل من خلالها، يرحب المهرجان بمسعود، الذي حقق فيلمه "علاء الدين" نجاحًا عالميًا واسعًا.



ويعد المهرجان بعرض العديد من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، من أولويات مهرجان الجونة السينمائي. ويهدف المهرجان، الى وصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.



كما يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الواعدة ويسعى ليكون محفزًا لتطوير صناعة السينما في مصر والعالم العربي.

