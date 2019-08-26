هل سيظهر تامر أمين على الشاشة اليوم .. نقيب الإعلاميين يجيب

أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن لجنة القيد بالنقابة ستجتمع اليوم لبحث الأوراق التي تقدم بها الإعلامي تامر أمين وإجراءات القيد الخاصة به.



وأوضح طارق سعدة أن الاعلامي تامر أمين سيظهر على الشاشة مساء اليوم ليقدم برنامجه "آخر النهار " إذا كانت أوراقه مكتملة ، وإذا اجتمعت لجنة القيد بنصابها القانوني ، مشيرا أن أنه لو أن نصاب اللجنة لم يكتمل لن يستطيع تامر أمين الحصول على تصريح ولن يظهر مساء اليوم.



وأكد الدكتور طارق سعدة أنه يحاول التسهيل على الإعلاميين لذلك قام بالتواصل مع أعضاء لجنة القيد للتشديد على حضورهم من أجل الانتهاء من فحص أوراق الإعلامي تامر أمين ومن ثم الحصول على تصريح ، والظهور أمام جمهوره.



كما أشار طارق سعدة إلى أن مجلس النقابة سيجتمع اليوم مساء في الساعة الخامسة لبحث أوضاع الإعلاميين والإعلام بشكل عام .

ومن جانبه قال الإعلامي تامر أمين ، أنه ذهب للمجلس الأعلى للاعلام بخصوص الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمراة بعد اتهامه بالتهكم على المراة خلال حلقة النائبة رانيا علواني ، وأنه أبدى احترامه للمرأة المصرية ودورها، والقومي للمرأة.



وأوضح تامر أمين، أن الفيديو تم إجتزائه من الحلقة، وتم فهمه بطريقة خاطئة موضحا أن هذه الفقرة كانت فقرة كوميدية من الأساس على شكل فانتازيا وكانت بالاتفاق مع الضيف.



وأشار تامر أمين خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"إلى أن المجلس أبلغه اليوم بناء على التحقيق بحفظ البلاغ المقدم وإغلاق الملف وأنه في انتظار تصريح نقابة الإعلاميين بعد تقديم ورقه اليوم كاملا ، وبعد أن أبلغته النقابة أنها ستصدر التصريح بعد اجتماع المجلس مساء اليوم.



وأكد انه تقدم بكافة الاوراق المطلوبة بما فيها تصريح عمله لقناة النهار، موضحا أن قرار ظهوره على الشاشة اليوم مرتبط بقرار نقابة الإعلاميين في اجتماعها المقرر مساء اليوم.



ووقع الإعلامي تامر أمين على اجراءات عضويته بنقابة الاعلاميين، فى محاولة منه ليعود للظهور على برنامجه وذلك بعد صدور قرار من مجلس النقابة بمنعه من مزاولة مهنته.



وكان قد وصل منذ قليل الإعلامي تامر أمين ، إلى مقر نقابة الإعلاميين ، لانهاء اجراءات عضويته بالنقابة فى محاولة منه ليعود للظهور على برنامجه، فيما أكدت مصادر من داخل النقابة أن مسألة عودته للظهور على برنامجه مساء اليوم ليست مؤكدة.



من جانب آخر قرر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة مساء أمس بمنع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار " المذاع علي قناة النهار من ممارسة النشاط الإعلامي في القناة أو اي وسيلة اعلامية اخرى لعدم حصوله على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي للنقابة وانه غير مقيد بجداول النقابة وذلك بالمخالفة للقانون.



وفور انتهاء لجنة الشكاوى بالمجلس من تحقيقاتها ستقوم بإعداد توصياتها ورفعها المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.



وكانت قد استمعت لجنة الشكاوى لأقوال الإعلامي تامر أمين خلال الجلسة التى عقدت للتحقيق معه أمس.

