اسباب الدوالى عند النساء وعلاجها .. معلومات مثيرة لازم تعرفها أبرزها شروط استخدام الشراب

دوالى القدم والساقين من أشهر الأمراض انتشارا بين النساء وتسبب ألما غير طبيعي وتعيقهن عن الحركة فضلا عن تشوه منظر القدمين والأرجل حيث تمتد فى بعض الحالات بطول الساق وتبدو كخطوط خضراء ممتدة تحت الجلد.



وتعد الدوالى عند النساء من أكثر الأمور التى تسعى النساء لإيجاد حل فعال لها، لذا نعرض لكم فى هذا التقرير أهم أسباب الدوالى عند النساء وعلاجها بجميع الطرق.



أسباب الدوالى عند النساء

توجد داخل الأوردة صمامات صغيرة أحادية الاتجاه تفتح للسماح للدم بالمرور، ثم تغلق لمنع تدفق الدم للخلف في بعض الأحيان تصبح جدران الأوردة ممتدة وتفقد مرونتها، مما يؤدي إلى إضعاف الصمامات وعدم تمكنها من أداء وظيفتها بالشكل الصحيح، وحينها يتجمع الدم في العروق التى تصبح منتفخة وكبيرة.



الأسباب التي تجعل جدران الأوردة وتمدد الصمامات الموجودة في الأوردة لديك غير مفهومة بشكل كامل حيث أن بعض الناس تطور حالتهم دون سبب واضح.



واتفق مجموعة من العلماء والأطباء على أن مجموعة معينة من العوامل التى تؤدى لظهور الدوالى ووفقا لما ذكره موقع "nhs " نعرض لكم أسباب الدوالى عند النساء.



الدوالى وطبيعة جسم المرأة

النساء أكثر عرضة للإصابة بالدوالى أكثر من الرجال فى بلدان كثيرة وتشير الأبحاث إلى أن هذا قد يكون لأن الهرمونات الأنثوية تميل إلى إرخاء جدران الأوردة، مما يجعل الصمامات أكثر عرضة لتسرب الدم وعدم سريانه فى مساره الصحيح، والهرمونات عبارة عن مواد كيميائية ينتجها الجسم، وقد تحدث هذه التغيرات فى جسم المرأة بسبب الحمل أو متلازمة ما قبل الحيض أو انقطاع الطمث.



الدوالى والوراثة

يزداد خطر إصابة النساء بالدوالي الوريدية إذا كان أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى يعاني من مشكلة فى الدوالى سواء كان رجلا أم امرأة، مما يدل على أن الجينات أحد أسباب الدوالى التى تنجم عن وحدات المادة الوراثية التي ترثها من الوالدين.



الدوالى والسن

من الملاحظ زيادة الإصابة بالدوالى مع التقدم فى السن فى عدد كبير من الحالات ومن أهم أسباب هذا الأمر هو أن الأوردة تبدأ في فقدان مرونتها وتتوقف الصمامات بداخلها عن العمل.



زيادة الوزن

تعد السمنة وزيادة الوزن من أهم أسباب الدوالى عند النساء لأنهما يشكلان عبئا إضافيا على الجسم مما يشكل ضغطا إضافيا على الأوردة، مما يعني أنه يتعين عليهم بذل المزيد من الجهد لإعادة الدم إلى القلب، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الصمامات ، مما يجعلها أكثر عرضة للتسرب.



ومن الملاحظ أن تأثير وزن الجسم على تطور الدوالى وزيادتها يكون أكثر أهمية عند النساء ويمكنك متابعة ذلك من خلال استخدام حاسبة الوزن الصحي للتحقق من زيادة الوزن.



الوقوف كثيرا من أسباب الدوالى

فى أحيان كثيرة تستغرق المرأة فى الأعمال المنزلية والتنظيف وتظل وقتا طويلا واقفة على قدميها دون أن تدرك ذلك فقط تريد إنجاز المهام الملقاة على عاتقها لكنها بذلك تشكل ضغطا إضافيا على الأوردة مما يجعلها تشعر بألم الدوالى بعد فترة من الزمن وتظهر واضحة على قدميها.



كما أن بعض النساء يعملن فى مهن تضطرهن للوقوف عدد ساعات كبير وهذا أيضا يعد أحد أشهر أسباب ظهور الدوالى المتفق عليها.



أسباب الدوالى النادرة

في بعض الأحيان تكون هناك مجموعة أخرى من العوامل التى تجعل الدوالى تظهر عند النساء غير الأسباب السابقة، وتشمل :

الإصابة بالجلطات الدموية فى فترات سابقة وجود تورم أو ورم في الحوض ووجود الأوعية الدموية غير طبيعية.



علاجها

شراب الدوالى

جوارب الضغط ليست مناسبة للجميع قبل استخدامها ستحتاج إلى اختبار خاص يسمى تحقيق دوبلر لفحص الدورة الدموية، وتم تصميم جوارب الضغط خصيصًا للضغط بشكل ثابت على ساقيك لتحسين الدورة الدموية. غالبًا ما تكون أكثر إحكامًا عند الكاحل وتصبح أكثر ارتخاءً مع مرور الوقت. هذا يشجع على تدفق الدم صعودا نحو القلب.



قد تساعد في تخفيف الألم والانزعاج والانتفاخ في الساقين بسبب الدوالي، لكن من غير المعروف ما إذا كانت هذه الجوارب تساعد في منع تفاقم الدوالي أو إذا كانت تمنع ظهور الدوالي الجديدة.



يوصي المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) فقط باستخدام جوارب الضغط كعلاج طويل الأمد لأوردة الدوالي إذا كانت جميع العلاجات الأخرى غير مناسبة ومن الحالات الاساسية التى يستخدم فيها هى علاج الدوالى فى الحمل .



وينقسم شراب الدوالى لنوعين: الفئة 1 (ضغط خفيف) أو فئة 2 (ضغط متوسط) ومتاح باشكال متعددة حسب مساحة انتشار الدوالى



قد تكون غير مريحة ، خاصة أثناء الطقس الحار ، ولكن من المهم ارتداء جوارب بشكل صحيح للحصول على أقصى استفادة منها ويفضل خلعها عند النوم، وإذا ظهرت أى علامة ألم أو تورم أو عامة على الجلد من ضيق الشراب استشر الطبيب على الفور.



يحتاج جوارب الضغط عادة إلى استبدالها كل 3 إلى 6 أشهر، وعند غسل جوارب الضغط يجب باليد بالماء الدافئ وتجفيفها بعيدًا عن الحرارة المباشرة.



علاجات طبية للدوالى

توجد عدة طرق اخرى لعلاج الدوالى منها العقاقير الطبية والعلاج بالليزر والعلاج بالجراحة و العلاج بالموجات الفوق صوتية .. هذا بجانب انقاص الوزن واتباع نظام غذائى مناسب للحالة المرضية ويمنع زيادة الوزن .