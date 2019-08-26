مارسيليا الفرنسي يرفض يوسف البلايلي

رفض نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي فكرة التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي جناح نادي الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية أنه برغم حاجة نادي مارسيليا لتدعيم صفوفه في الخط الهجومي، ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية خلال أسبوع، فإن إدارة نادي الجنوب الفرنسي رفض فكرة التعاقد مع بلايلي الذي تألق مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر 2019.



وأضافت الصحيفة أنه عرض اسم يوسف بلايلي على إدارة نادي مارسيليا، لكن أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي للنادي رفض التعاقد مع بلايلي والذي كان من المقرر أن ينتقل للنادي مقابل 2 إلى 3 مليون يورو، وأن اللاعب أيضًا كان قريبًا من الانتقال لصفوف نادي أنجي، لكن الصفقة باءت بالفشل لعدم الاتفاق حول الأمور المالية.



يذكر أن بلايلي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر، للمرة الثانية في تاريخ منتخب محاربي الصحراء.