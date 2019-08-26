حيل مبتكرة لإزالة بقع الأشجار على السيارات

يعاني كثير من ملاك السيارات بفصل الصيف والربيع من آثار الأشجار الصعبة على سياراتهم، خلال ركنها أسفل شجرة خاصة لو كانت كبيرة مورقة، وتسقط عليها أوراق شجر أو عصارتها من فروعها، ويتكون عليها آثار تكون أحيانا صعبة الإزالة.



ويجد البعض صعوبة شديدة في إزالة تلك الأشياء اللاصقة التي تتحول للون الأسود أحيانا، ولا تستجيب جيدا لمحلول الصابون العادي، لذلك قدم موقع "Brightside" عدة حيل لإزالتها، منها:



- مزيل طلاء الأظافر: عليك وضع بعض مزيل طلاء الأظافر على كرة قطن وامسحه على البقعة مباشرة، وعقب إزالته، يمكن أن تمسح أي بقايا بمعجون من صودا الخبز والماء للتأكد من أن طلاء السيارة لم يتأثر.



- زيت التربنتين: رطب قطعة قماش ناعمة من ذلك الزيت، ثم امسح بها تلك البقع، واغسل المكان فيما بعد جيدا بالماء.



- الكحول: ضع كمية منه على البقع واتركه عليها لفترة من الوقت، سيقوم خلالها بتفكيكها تماما لتمسحها بسهولة بقطعة قماش.



لمعرفة المزيد :

http://auto.ahram.org.eg/News/70341.aspx