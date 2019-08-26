أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. ومتابعون: مش دي فترة حداد

احتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاد ابنه الصغير ياسين عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر أحمد السعدني صورة له مع ابنه ياسين خلال قضاء عطلتهم الصيفية على مركب وعلق عليها قائلا: "غدا سيصبح عندك 8 سنوات يا قرد، وأنت سألتني أني أجيبلك هدية هذا البوست، وهو هديتي لا تعتقد انني سأدفع أي شيء آخر".



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "كل عام وياسين بخير وربنا يخلهولك " و"ربنا يباركلك فيه" و"مش المفروض دي فترة حداد على أمه".



يذكر أن الفنان أحمد السعدني قدم بطولة مسلسل زي الشمس برمضان الماضي بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر وريهام عبد الغفور دينا الشربيني.

