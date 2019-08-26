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آمنة وأفضل الحلول .. تقنية جديدة للتخلص من مشاكل الإسنان

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:10 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور باسم سمير إستشارى طب الأسنان وعضو جمعية ستراومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا أن عملية زراعة الأسنان هي مجال جديد نسبيا في طب الأسنان، وتتضمن زراعة الأسنان جميع العمليات التي يقوم بها الطبيب لزرع طعم اصطناعي في عظم الفك، حيث يتم عليه بناء تاج السن.

وقال الدكتور باسم سمير إنه في السنوات الأخيرة حدث تطور كبير في مجال تصميم وتصنيع طعوم الأسنان، رغم أن معظم الشركات المصنعة لا تزال تحافظ على الهيكل الأساسي للاسطوانة المصنوعة من التيتانيوم والتي في محيطها لولب في مركزه فراغ، ويتم فيه تثبيت مبنى السن.

وأضاف الدكتور باسم سمير أنه في السنوات الأخيرة، تم تقديم حلول فورية مثل all-on-4 أو "زراعة الأسنان في يوم واحد" والتي يتم فيها تركيب السن فورا على الطعم الذي تم زرعه للتو.

وأشار باسم سمير إلى أنه عندما يتعلق الأمر بزراعة الأسنان، يجب التأكد من أن الطبيب من ذوي الخبرة في مجال زراعة الأسنان وماهر في تنفيذ الطرق التي يقترحها.

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