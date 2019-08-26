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فن

فنانة سعودية تكشف تفاصيل الاعتداء عليها فى لندن ..فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:11 م
فنانة سعودية
فنانة سعودية
أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ويوتيوب مقطع فيديو للمطربة السعودية وعد تكشف فيه عن تفاصيل تعرضها إلى الاعتداء من جانب أحد النزلاء فى أحد الفنادق بلندن وهو سكران حيث صعد إلى غرفتها، مدعيًا أنها غرفته. 

وقالت وعد "انتابتنى حالة من الفزع والرعب بسبب شاب سكران يطرق باب غرفتي فى احد الفنادق بلندن بصوت ويطالبنى بفتح الباب مقتنعا انها غرفته وهو ما دفعنى الى الاختباء فى الحمام". 

وأضافت وعد "قمت بابلاغ الامن الخاص بالفندق الذى قام بدوره تجاه هذا الشاب السكران الذى كاد ان يكسر الباب نظرا لدرجة العنف التى كان يتعامل بها".

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