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توك شو

في اليابان.. أحمد موسى سعر لتر البنزين 15 دولارا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:09 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر توفر البنية التحتية من كهرباء وغاز للمستثمرين، علاوة على الاستقرار الأمني الذي يجعل مصر بيئة استثمار جيدة، ويأتي في مقدمة الاستثمارات في مصر الياباني. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» الذي يقدمه من اليابان على هامش قمة تيكاد، أن سعر لتر البنزين في اليابان حوالي 15 دولارًا، مرددًا «ربما هو أغلى لتر بنزين في العالم هنا في اليابان».

وسخر الإعلامي أحمد موسى من الفرق بين تناول المصريين الفاكهة واليابانيين، مشيرًا إلى أن المصريين يأكلون في الوجبة الواحدة ما يقرب من 3 كيلو تفاح و2 كيلو عنب، أما اليابانيون فيتعاملون مع الفاكهة بالواحدة. 

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن التفاحة الواحدة في اليابان بحوالي 2 دولار؛ منوهًا بأن الحياة مرتفعة في اليابان. 

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك ارتفاعًا في عدد كبار السن في اليابان، موضحا أن عدد الوظائف الموجود أكبر من عدد الموظفين وذلك للاعتماد على الإنسان الآلي. 

وتحدث الإعلامي أحمد موسى عن التقدم في الصحة والتعليم في اليابان، وكيف يستعدون لإطلاق أسرع قطار في العالم الذي يطلقون عليه «الرصاصة».

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن صادرات اليابان تتجاوز 670 مليار دولار، وتعد ثالث أقوى دولة اقتصاديًا على مستوى العالم.

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