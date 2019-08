نشرت الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام" صورة جديدة بإطلالة غريبة.





ظهرت الفنانة حلا شيحة بـ جامب سوت أسود مطرز بالورد الأبيض من إحدى كتفيها، ولكن الغريب أنها ارتدت قبعة كبيرة جدًا باللون البيج تشبه قبعة الشيف ولكنها بمقاس كبير جدًا.





والتقطت الفنانة حلا شيحة الصورة وهي جالسة وتنظر إلى الأعلى وظهرت بمكياج خفيف بلون بشرتها الطبيعي الخمر.





وكتبت الفنانة حلا شيحة " I don't Believe in magic

the Young girl said..

The old man smiled:)

You Will ,when you see him