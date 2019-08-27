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رياضة

البطولة العربية ..محمد مصيلحي: متفائل بتواجد طلعت يوسف داخل الاتحاد السكندري

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:41 ص
محمد مصيلحي رئيس
محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري
حسام الحارتي
عبر محمد مصيلحي ، رئيس نادي الاتحاد السكندري ، عن سعادته لتحقيق الفوز من قبل لاعب الاتحاد السكندرى على نظيره العربي الكويتي بهدف نظيف دون رد ضمن إطار منافسات البطولة العربية .

وأضاف محمد مصيلحي خلال لقائه بفضائية " أون سبورت"، أن طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد استطاع قيادة الفريق بكل مهارة فنية ، مشيرا إلى تفاؤله بتقديم مستوى الفريق في ظل قيادة طلعت يوسف .

ووجه محمد مصيلحي الشكر إلى مسؤولي العربي الكويتي على حفاوة الاستقبال للاعبي الفريق والجماهير المصرية .

وتابع محمد مصيلحي:" سيتم صرف مكافآت رمزية للاعب الاتحاد السكندري لحين تخطي الدور وتحقيق الفوز في لقاء الإياب ".
وحقق الاتحاد السكندري فوزا مهما على نظيره العربى الكويتي بهدف دون مقابل من ضربة جزاء فى مباراة اليوم والتى جمعت بينهما فى ذهاب البطولة العربية.

ويلتقي الاتحاد السكندري نظيره العربى الكويتي في مباراة الإياب يوم 27 سبتمبر المقبل في مدينة الإسكندرية لحسم المتأهل الى دور الـ16


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