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فن

شاهد... أصالة تروج لألبومها الجديد في قربك

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:42 ص
اصالة
اصالة
القسم الميدانى
نشرت الفنانة أصالة نصري فديو جديد لـ البوم فى قربك من خلال حسابها الشخصى عبر " انستجرام "

وعلقت أصالة نصري على الفديو " قائلة " استمعوا الآن إلى ألبوم #في_قربك كامل على تطبيق Deezer من اللينك في البايو " .

وحاز الفديو الذي نشرته أصالة نصري على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى ؛

البوم اكتر من رائع - الله الله -- حلوى اوووى

على جانب آخر، أعلنت أصالة نصري موعد حفلها القادم في الطائف، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام" علقت عليه: "جمهوري السعودي الحبيب، ألقاكم يوم 28 أغسطس في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي .

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