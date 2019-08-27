شاهد... أصالة تروج لألبومها الجديد في قربك

نشرت الفنانة أصالة نصري فديو جديد لـ البوم فى قربك من خلال حسابها الشخصى عبر " انستجرام "وعلقت أصالة نصري على الفديو " قائلة " استمعوا الآن إلى ألبوم #في_قربك كامل على تطبيق Deezer من اللينك في البايو " .وحاز الفديو الذي نشرته أصالة نصري على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى ؛البوم اكتر من رائع - الله الله -- حلوى اوووىعلى جانب آخر، أعلنت أصالة نصري موعد حفلها القادم في الطائف، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام" علقت عليه: "جمهوري السعودي الحبيب، ألقاكم يوم 28 أغسطس في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي .