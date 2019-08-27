شاهد... أصالة تروج لألبومها الجديد في قربك

نشرت الفنانة أصالة نصري فديو جديد لـ البوم فى قربك من خلال حسابها الشخصى عبر " انستجرام "
وعلقت أصالة نصري على الفديو " قائلة " استمعوا الآن إلى ألبوم #في_قربك كامل على تطبيق Deezer من اللينك في البايو " .
وحاز الفديو الذي نشرته أصالة نصري على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى ؛
البوم اكتر من رائع - الله الله -- حلوى اوووى
على جانب آخر، أعلنت أصالة نصري موعد حفلها القادم في الطائف، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام" علقت عليه: "جمهوري السعودي الحبيب، ألقاكم يوم 28 أغسطس في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي .
وعلقت أصالة نصري على الفديو " قائلة " استمعوا الآن إلى ألبوم #في_قربك كامل على تطبيق Deezer من اللينك في البايو " .
وحاز الفديو الذي نشرته أصالة نصري على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى ؛
البوم اكتر من رائع - الله الله -- حلوى اوووى
على جانب آخر، أعلنت أصالة نصري موعد حفلها القادم في الطائف، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام" علقت عليه: "جمهوري السعودي الحبيب، ألقاكم يوم 28 أغسطس في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي .
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استمعوا الآن إلى ألبوم #في_قربك كامل على تطبيق Deezer من اللينك في البايو 👆 • • Produced by : @stargatemusiceg Executive Producer : @anasri82 Line Producer : Ashraf M.Salem Social Media Management : #BrandStamp Digital Distribution Manager : Mostafa A. Shaaban #repost @deezermena ・・・ 🎶 في قربك بحبك في بعدك بحبك 🎶 وهكذا نشعر تجاه ألبوم #أصالة الجديد! 😍 الألبوم الكامل متاح الآن حصرياً على #Deezer 🔥 اللينك في الستوري 🎧 #في_قربك #DeezerMENA @assala_official @audiorotana