مباحثات خليجية أمريكية لتأمين الملاحة.. أبرز ما قالت الصحف السعودية



عكاظ: تركيا تلوح مجددًا بالخيار العسكري شرق الفرات

واس: خادم الحرمين يستقبل أمراء وعلماء وجمعًا من المواطنين

سبق: جهد سعودي إماراتي يحتوي أحداث اليمن لمواجهة الحوثي

الشرق الأوسط: مباحثات خليجية أمريكية لتأمين الملاحة فى الخليج



أهتمت الصحف السعودية اليوم الثلاثاء بالعديد من الموضوعات وتصدر ذلك أن مباحثات خليجية أميركية، جرت أمس، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز حرية التجارة الدولية في الخليج، فيما أعلنت طهران عن نشر مدمرة بحرية مزودة بصواريخ «كروز» في خليج عدن. وبالتزامن، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أمس، أنّ بلاده باعت النفط الذي تحمله الناقلة التي احتجزتها سلطات جبل طارق، مطلع يوليو، وأفرجت عنها بعد نحو 6 أسابيع، رغم الطلب الأميركي بإبقائها محتجزة.



وأجرى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، مباحثات مع الأدميرال جيمس مالوي قائد الأسطول الخامس الأميركي بمقر الأمانة في الرياض، أمس (الاثنين)، بشأن علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين الجانبين.



وناقش اللقاء الجهود التي تبذلها القوات البحرية الأميركية لحماية الملاحة البحرية، وضمان حرية التجارة الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر، وسبل تعزيز التعاون الخليجي، فضلًا عن علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة. كما تم التطرق إلى المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة لحشد الجهود الإقليمية والدولية لضمان أمن وسلامة إمدادات الطاقة من المنطقة حماية للاقتصاد العالمي.



وقالت "سبق" أن السعودية والإمارات وضعوا حدًا للأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب اليمني، عبر التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار تعهدت جميع الأطراف بالالتزام به، وأعادتا البوصلة لمواجهة الانقلاب الحوثي. كما شدد البلدان على سرعة الانخراط في «حوار جدة» الذي دعت إليه المملكة لمعالجة أسباب أحداث الجنوب اليمني.

وأكدت حكومتا البلدين ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية لفض الاشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف.



ووجه الفريق محمد المقدشي، وزير الدفاع اليمني، جميع الوحدات العسكرية في محافظات عدن وأبين وشبوة، بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، فيما أصدر «المجلس الانتقالي الجنوبي» أمس بيانًا أكد فيه التزامه بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة التحالف بقيادة السعودية.



وأكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، أن «العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات وقيادتيهما، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هما حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخائها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم».



وأكدت "عكاظ" ان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال إنهم يترقبون «في وقت قريب جدًا» دخول القوات البرية التركية إلى منطقة شرق الفرات في سوريا، لافتًا إلى أن تركيا مستعدة تمامًا لتنفيذ خططها البديلة في حال تم إجبارها على اتباع طريق أخرى غير التي تريدها في هذا الشأن.



وقال إردوغان، الذي كان يتحدث في تجمع خلال حفل في شرق تركيا، أمس (الاثنين)، «لن تجعلنا أي مصلحة اقتصادية أو سياسية، نحيد عن موقفنا. نأمل ألا يلجأ أحد إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع سوريا ممن سماهم بـ(الإرهابيين)».



وأضاف: «سنكلل نضالنا الممتد من العراق إلى سوريا ضد من وصفهم بـ(إرهابيي حزب العمال الكردستاني) و(وحدات حماية الشعب) الكردية، وصولًا إلى حوض شرق البحر المتوسط، ومناطق أخرى، بالنصر». وعن إقامة المنطقة الآمنة في سوريا، قال إردوغان إن «كثرة المكائد الخبيثة في المنطقة لن تجعلنا نحيد عن طريقنا».



وأكدت "واس" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل في قصر السلام بجدة، الأمراء، والعلماء، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.



حضر الاستقبال الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير فيصل بن سلطان بن عبد الله الفيصل، والأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن خالد بن سعود.







