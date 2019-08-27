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بـ البكيني.. منة فضالي لجمهورها: إذا أصابهم الصداع فسيجعلهم قلقين أكثر من خبر وفاتك

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:16 م
منة فضالى
منة فضالى
رنا عصمت
نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة مثيرة وجريئة لتتحدى من ينتقدها بسبب إطلالتها في الآونة الأخيرة التي أثارت الجدل بها.

وظهرت الفنانة منة فضالي بإطلالة مثيرة للغاية، مرتدية مايوه بكيني قطعة واحدة من فوق، وهو ما ظهر في الصور، يتميز بالألوان الصيفية، وهو ما جعلها تثير الجدل عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" من متابعيه، فمنهم من نالت إعجابه والآخر استاء من هذا التحدي المستفز.

وعلقت منة فضالي على الصور قائلة: "تم التحقق من أعظم إنجازاتك في السنوات المتبقية هو أن تعيش من أجلك وأن تدرك تمام الإدراك أنك لست محور اهتمام الناس أو محور اهتمام شخص ما، لذلك قل ما تريد أن تقوله وتفعل ما تريد أن تفعله، صدقني إن الناس لن يهتموا بك، إذا أصابهم الصداع برؤوسهم فستجعلهم قلقين أكثر من خبر وفاتك".


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