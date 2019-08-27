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أسقف الوادي الجديد يكرم المتفوقين في الشهادة الإعدادية .. صور

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:24 م
تكريم الاوائل
تكريم الاوائل
كتب – سامح سلام
كرم الأنبا ارسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد وتوابعها، أوائل المرحلة الإعدادية، على هامش اجتماع الشباب بالمطرانية.

وحرص صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا ارسانيوس أسقف ايبارشية الوادي الجديد، على تكريم العشرة الأوائل للمرحلة الإعدادية، والناجحين في الصف الاول والثاني الاعدادي بكنيسة السيدة العذراء مريم بمقر مطرانية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس.

يذكر أن اساقفة الكنيسة حرصوا على تكريم المتفوقين من طلبة المراحل التعليمية المختلفة، كنوع من التشجيع لهم لاستكمال التفوق، والمضى قدما نحو تحقيق اهدافهم.

فيما كرم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مؤخرا المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة في محافظة الإسكندرية.

أسقف الوادي الجديد يكرم المتفوقين في الشهادة الإعدادية .. صور
أسقف الوادي الجديد يكرم المتفوقين في الشهادة الإعدادية .. صور
أسقف الوادي الجديد يكرم المتفوقين في الشهادة الإعدادية .. صور
أسقف الوادي الجديد يكرم المتفوقين في الشهادة الإعدادية .. صور

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