خصم 30%.. افتتاح معرض كلنا واحد لمستلزمات المدارس في بورسعيد

افتتح اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اليوم الثلاثاء، معرض كلنا واحد للأدوات والمستلزمات المدرسية.





ويهدف المعرض إلى توفير الأدوات المكتبية والمستلزمات للطلاب بأسعار مناسبة لرفع العبء عن كاهل المواطن.





ويوجد المعرض في نطاق حي المناخ علي مساحة 700 متر وذلك في منطقة تتوسط أحياء المحافظة حتي يسهل لجميع المواطنين الوصول إليها.





كانت مديرية أمن بورسعيد أبرمت تعاقدات مع كبري شركات بيع واستيراد الادوات المكتبية والمستلزمات المدرسية بخصم يتجاوز ٣٠%.





وأكد اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد ضرورة توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات وذلك لضبط السوق ووجه كذلك التجار والمستوردين المشاركين في المعرض ضرورة الالتزام بالاتفاقات والعقود وتقديم افضل اسعار للمواطنين، مشيرًا إلي أن المعرض لن يُغلق أبوابه حتي يلبي طلبات المواطنين.