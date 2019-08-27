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أول تصريح علني لزعيمة هونج كونج منذ تصاعد الاحتجاجات: العنف أصبح أكثر خطورة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:27 م
كاري لام زعيمة هونج
كاري لام زعيمة هونج كونج
رويترز
قالت كاري لام، زعيمة هونج كونج، اليوم، الثلاثاء، إن ازدياد العنف في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعصف بالمركز المالي الآسيوي منذ ثلاثة أشهر أصبح أكثر خطورة.

وكانت هذه أول تصريحات علنية لزعيمة هونج كونج منذ تصاعد حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الأحد (25 أغسطس) عندما استخدمت الشرطة مدفعا للمياه وأطلقت قنابل الغاز على المحتجين الذين رشقوها بالحجارة وبالقنابل الحارقة.

وتشهد المدينة الخاضعة للحكم الصيني أكبر أزمة سياسية منذ تسليمها لبكين في عام 1997، وأطلقت سلطات الحزب الشيوعي تحذيرًا واضحًا بأن من الممكن استخدام القوة لوقف العنف.

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