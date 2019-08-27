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رياضة

مران بدني وخططي لـ الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:30 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مواجهة «اطلع بره» في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الفريق بتسعة أهداف دون رد.

واشتمل مران الفريق، اليوم، في بداية التحضير لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا على جانب بدني، وفقرة خاصة بالجانب الفني.

كما خاض محمد محمود تدريباتٍ منفردةً، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وقام اللاعب بتنفيذ البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

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