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أخبار العالم

في 3 أيام .. إيران تهدد باستعادة إنتاجها من النفط لما قبل العقوبات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:00 م
النفط الإيراني
النفط الإيراني
أحمد سيف الدين
صرح وزير النفط الإيراني بيجان زانجانه، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده من الممكن أن ترفع إنتاجها من النفط الى المستوى الذي كانت عليه قبل فرض العقوبات الأمريكية ولن تحتاج أكثر من ثلاثة أيام فقط.

ووفقا لما نشرته وكالة مهر الإيرانية، قال الوزير، إن ثلاثة أيام كافية لإعادة الإنتاج إلى مستواه الذي كان قبل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.

انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصفقة النووية مع إيران في العام الماضي وأعاد فرض العقوبات في محاولة لكبح برنامج الصواريخ البالستية لإيران ودعم الوكلاء الإقليميين.

في وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب حول العالم.

وقال ترامب إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بكل الخطوات التي اتخذها قبل مجيء ظريف إلى قمة الدول السبع.

وصرح ترامب بأنه إذا كانت الظروف جيدة فسيكون سعيدا بلقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشيرا إلى أنه سيلتقي روحاني في الوقت المناسب.

وشدد على أن الولايات المتحدة لا تريد تغيير النظام في إيران إلا أنها تريد ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا.

وقال ترامب إن واشنطن تعمل على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية وصواريخ باليستية وعلى اتفاق أطول أمدا مع طهران.

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