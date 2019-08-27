رئيس جامعة العريش يعتمد نتائج كلية التجارة

اعتمد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش نتائج كلية التجارة بجامعة العريش للعام الدراسي 2018/2019 م.



وقال عميد الكلية، إن نسبة نجاح الفرقة الثانية شعبة انتساب بلغت 73,43%، والفرقة الثانية شعبة انتظام بلغت 93,3%.



وأضاف أن نسبة نجاح الفرقة الاولى شعبة انتظام 85,93%، وشعبة انتساب 65,09%.



يذكر انه سبق وأن أعلنت نتائج الفرقة الثالثة بشعبتيها الانتظام والانتساب من قبل.