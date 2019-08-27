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تعليم

رئيس جامعة العريش يعتمد نتائج كلية التجارة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:02 م
الدكتور حبش النادى
الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش
احمد صالح
اعتمد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش نتائج كلية التجارة بجامعة العريش للعام الدراسي 2018/2019 م.

وقال عميد الكلية، إن نسبة نجاح الفرقة الثانية شعبة انتساب بلغت 73,43%، والفرقة الثانية شعبة انتظام بلغت 93,3%.

وأضاف أن نسبة نجاح الفرقة الاولى شعبة انتظام 85,93%، وشعبة انتساب 65,09%.

يذكر انه سبق وأن أعلنت نتائج الفرقة الثالثة بشعبتيها الانتظام والانتساب من قبل.

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