في ذكرى غزو العراق للكويت.. كيف تناولت السينما المصرية أحداث الحرب؟

تدور الأحداث حول هدى مُدرِّسة يختفى زوجها تاركا لها ولدين صغيرين تتفانى في تربيتهما ليكبرا و يصبح الأول مهندسا يضطر للسفر إلى العراق لتحسين دخل أسرته وهناك يجبر على الانضمام للجيش العراقى ويسافر معه لغزو الكويت، أما الأخ الاصغر فيلتحق بالقوات المصرية المسافرة لتحرير الكويت.



فيلم الزمن الصعب

الفيلم من بطولة معالي زايد وفاروق الفيشاوي، تدور قصة الفيلم حين يعود جلال من سفره بالخارج بعد حرب الكويت والعراق، ويُفاجأ بعدم وجود زوجته (رئيفة) في المنزل، ويحاول اكتشاف الأمر فتخبره جارته بأن هناك ثلاثة رجال أتوا لزوجته وادعوا أنهم أقاربه وقاموا باصطحابها هي وابنتهما الخرساء.





يسرع جلال إلى قسم الشرطة ويقدم بلاغًا باختطاف زوجته ولكن الضابط أبو حسين لم يقدم له يد المساعدة، كما كان جلال متوقعًا. فلا يجد جلال من سبيلٍ إلا البحث عن زوجته وابنته بنفسه محاولًا إنقاذهما وتسليم الجناة للشرطة.



الفيلم من إخراج محمد حسيب، قصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الرحمن، وعرض عام 1993.

في 28 أغسطس عام 1990 أعلن العراق بقيادة صدام حسين أن الكويت محافظة عراقية وسميت «بمحافظة كاظمة» وذلك بعد غزوه لها في 2 أغسطس.هذه المأساة العربية جسدتها السينما المصرية في عددٍ من الأفلام الخالدة، يستعرضها صدى البلد على النحو التالي:فيلم من إخراج خالد يوسف وإيمان حمدان وتأليف خالد يوسف ومحمد الفقي.الفيلم من بطولة يسرا وهشام سليم وحنان ترك وهاني سلامة ومحمد نجاتي، وعرض الفيلم في 17 يناير 2001.