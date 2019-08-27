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حوادث

مدير أمن الأقصر يفتتح معرض كلنا واحد لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:33 م
صدى البلد
شمس يونس
افتتح اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، مساء اليوم، معرض "كلنا واحد"، لتوفير المستلزمات والملابس المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك في اطار تنفيذ مبادرة وزارة الداخلية للتخفيف عن أعباء المواطنين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتفقد مدير أمن الأقصر، وبرفقته عدد من القيادات الأمنية، معرض "كلنا واحد"، المقام بالقرب من محطة السكك الحديدية وسط مدينة الأقصر، حيث تابع مدى التخفيضات المقدمة من قبل التجار المشاركين في المعرض، وفروق الأسعار المطروحة للمواطنين مقارنة بالسوق المحلي، والتي تصل إلى نحو 30%.

وشهد افتتاح المعرض، توافد العديد من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم لإقامة مثل تلك المعارض التي تطرح السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق، مما يجعل هناك توازنًا في السوق المحلي، وتقضي على الاحتكار خاصةً في المواسم.

ومن جانبه، أكد مدير أمن الأقصر، على تفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددًا على ضرورة الوقوف بجانب الأهالي في التصدي لاحتكار الأسواق ومنع غلاء التجار، من خلال إقامة مثل تلك المعارض، بالإضافة إلى الحملات المستمرة التي تقوم مباحث التموين بكافة المديريات الأمنية على مستوى الجمهورية.
مدير أمن الأقصر يفتتح معرض كلنا واحد لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة
مدير أمن الأقصر يفتتح معرض كلنا واحد لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة
مدير أمن الأقصر يفتتح معرض كلنا واحد لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

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