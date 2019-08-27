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رياضة

اتحاد الكرة: سيتم تعديل موعد السوبر المحلي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:51 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عمرو ابوبكر
أكد أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أن موعد مباراة السوبر المحلي، والتي كان مقررًا لها يوم 18 سبتمبر المقبل بين الأهلي والزمالك سيتم تعديله.

قال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المباراة ستقام يوم 18 والأهلي والزمالك لديهما مباراة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا أحد أيام 14 أو 15 أو 16، ومع وضع حسابات السفر وخلافه فإنه من الصعب إقامة المباراة في موعدها.

وواصل أنه من الوارد إعلان اسماء رؤساء اللجان بعد جلسة الغد، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأقرب إيقاف الدوري خلال بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو المقرر لها نوفمبر المقبل.

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