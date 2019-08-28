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رياضة

محمد عودة: بتروجيت لديه الثقة في تنفيذ حكم إلغاء الهبوط.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:57 ص
محمد عودة مدرب بتروجيت
محمد عودة مدرب بتروجيت
محمد رشاد
أعرب محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت عن استيائه من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين والذي قدم استقالته من إدارتها فى الآونة الأخيرة، وذلك بعد هبوط الفريق البترولي رسميا الى دوري الدرجة الثانية، بسبب الإدارة الظالمة من اللجنة- على حد تعبيره-.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي قد قضى بعدم هبوط الداخلية وبتروجيت والنجوم واستمرارهم في الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وقال محمد عودة فى تصريحاته لقناة أون سبورت :" فريق بتروجيت تعرض إلى ظلم واضح وصريح من لجنة المسابقات فى تنظيم مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي والذي أدت الى هبوط الفريق البترولي رفقة فريقي الداخلية و النجوم".

وأضاف محمد عودة :" لدينا ثقة كبيرة فى وزارة الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عقب استقالة مجلس اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة من إعطاء كل فريق حقه وتأكيد عدم هبوط الفرق الثلاثة لعدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى تنظيم مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي ".

الجدير بالذكر، أن أندية بتروجيت والداخلية والنجوم، قد لجأت لمركز التسوية وفض المنازعات من أجل المطالبة بإلغاء الهبوط، وتضمنت الدعوى العديد من الأسباب التي تُبطل مسابقة الدوري الممتاز موسم 2018/ 2019.

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