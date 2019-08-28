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كاد أن يفقأ عينيه.. أحمد صلاح حسني يعرض حياة أحمد عز للخطر

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:48 ص
حسني وعز
حسني وعز
عبد الخالق صلاح
قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه سعيد بمشاركته في فيلم الممر مع النجم أحمد عز؛ وبالعمل مع المخرج الكبير شريف عرفة وجميع الفنانين بالفيلم.

وأوضح أحمد صلاح حسني، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ وتقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»؛ أنهم تلقوا تدريبات عسكرية عنيفة بأسلحة حية ليظهر الفيلم بالشكل اللائق أمام الجمهور.

وأضاف أحمد صلاح حسني، ان تجربة الفيلم كانت جيدة جدا؛ قائلا: « الإحساس كان حلو وأنت لابس لبس الجيش وماسك سلاح ... بجد كنا كتيبة في الفيلم».

وتابع أحمد صلاح حسني،: « دوري في فيلم الممر كان صعبًا؛ بتأدية دور رمزي ضابط الصاعقة البحرية الذي تربى على الأوامر، وتعرضنا لمخاطر كثيرة في أثناء تصوير هذا الفيلم خلال استخدام السلاح.. في مرة كنت هطيَّر عين أحمد عز».

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