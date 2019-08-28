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فن

بعد حلقة الأمس.. إسعاد يونس نشر صورة مع فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:40 ص
اسعاد يونس و فاتن
اسعاد يونس و فاتن موسي زوجة مصطفي فهمي
مصطفى كرم
شاركت الفنانة إسعاد يونس عبر انستجرام، جمهورها، بصورة لها مع الإعلامية اللبنانية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمى.

وعلقت إسعاد يونس علي صورتها مع فاتن موسى" كاتبة: "نورتيني يا فاتن"، حيث ظهرت هي وزجها الفنان مصطفى فهمى أمس مع الإعلامية في برنامج صاحبة السعادة.

ولقيت الصورة ردودًا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "كل حلقاتك مميزة فعلا" و"افتقدنا تمثيلك جدًا".

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