فن الواو وعروض فنية فى انطلاق مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" بثقافة قنا

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا، في أولى فعاليات مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة، بمحور "ميراثك تراثك"، بهدف إبراز ملامح الهوية الثقافية المصرية.

تضمنت الفعاليات محاضرة بقصر ثقافة قوص بعنوان "تطورات فن الواو فى مصر وخاصة الجنوب"، تناول خلالها الشاعر مراد محمد حسن نشأة فن مربع الواو في جنوب مصر على يد أحمد بن عروس فى عصر الدولة المملوكية، وتوارثته الأجيال.

أوضح مراد أن فن الواو يقوم على نظم الأبيات القصيرة التي تحمل حكمة أو قصة أو موروثا شعبيا، ويلقى بشكل غنائي أو إنشادي في المناسبات أو السهرات، وجاءت التسمية من استخدام كلمة "واو" كحرف عطف يربط بين المعاني والصور.

واستمرارا للأنشطة المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، قدم قصر ثقافة قنا حفلا فنيا على المسرح الصيفي، تضمن عرضا لفرقة قنا للموسيقى العربية، قدمت خلاله باقة متميزة من المقطوعات والأغاني التراثية منها: "الحلوة دي، يا حلاوة الدنيا، الورد جميل".

بجانب عرض فني لفرقة قنا للفنون الشعبية أطفال، بقيادة الفنان محمد بريقع، قدمت خلاله العديد من الفقرات الفنية المستوحاة من التراث، منها: "عظمة على عظمة، وطني ولا أي كلام، عصا، الأقصر بلدنا، تنورة البحر بيضحك ليه، نوبي، قلب الدنيا".

جاءت الفعاليات ضمن برامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال.