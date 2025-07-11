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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحضور تامر عبدالمنعم .. ثقافة الأنفوشي يستقبل أولى محاضرات مشروع ابدأ حلمك السينما بين إيديك

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
قسم الفن

بدأت اليوم أولى محاضرات مشروع "ابدأ حلمك .. السينما بين إيديك" لعام 2025 والتي تقام بقصر ثقافة الأنفوشي بالاسكندرية وتستمر لمدة 19 يوما.

يقام مشروع "ابدأ حلمك .. السينما بين إيديك" تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة والمشرف على المشروع الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية منذ عام 2021.

ويعتمد مشروع "ابدأ حلمك .. السينما بين إيديك" على إقامة مجموعة دورات للدراسات السينمائية المتخصصة المجانية "سيناريو - تصوير - مونتاج - إخراج - تمثيل".

واعتمد معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو خطة المشروع والذي بدأت أولى محاضارته من اليوم 11 من شهر يوليو وحتى يوم 30 من الشهر ويحاضر في المشروع نخبة من كبار السينمائيين في كافة التخصصات.

ومن جانبه صرح الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمشرف العام على مشروع "ابدأ حلمك .. السينما بين إيديك" : أن كافة الدراسات التخصصية في مجال السينما "مجانية" ولا يتم تحصيل أية مبالغ مالية من الشباب المشاركين بالمشروع.

وأوضح الفنان تامر عبدالمنعم أن المشروع بدأ من عام 2021 ومستمر حتى الآن ونجوب به جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

الأسكندرية الأنفوشي قصر ثقافة الأنفوشي تامر عبدالمنعم الفنان تامر عبدالمنعم

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