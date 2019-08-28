حلا شيحة في أحدث جلسة تصوير بالأبيض والأزرق

نشر الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر "story" موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وحلت الفنانة حلا شيحة بإطلالة جذابة بإرتدائها "تيشرت بالأبيض والأزرق" مع وضع ميك اب ترابي خفيف علي وجهها مع تصفيف شعرها وإسداله علي كتفها .





يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت مؤخرا فى مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.



