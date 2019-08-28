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فن

حلا شيحة في أحدث جلسة تصوير بالأبيض والأزرق

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:05 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
مصطفى كرم
نشر الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر "story" موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلت الفنانة حلا شيحة بإطلالة جذابة بإرتدائها "تيشرت بالأبيض والأزرق" مع وضع ميك اب ترابي خفيف علي وجهها مع تصفيف شعرها وإسداله علي كتفها .

يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت مؤخرا فى مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

مسسل "زلزال" إنتاج شركة سينرجي، وشارك بالتمثيل فيه، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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