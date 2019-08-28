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تعليم

جامعة القاهرة تعلن بدء إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:32 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
استقبلت مستشفى الطلبة التابعة لجامعة القاهرة بالجيزة، طلاب كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان، في أول أيام إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد وذلك وفق الجداول المعلنة. كما تضمن الكشف الطبي إجراء تحليل فيروس C بالتنسيق مع حملة 100 مليون صحة.

وأناب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لإستقبال الطلاب الجدد والإشراف على سير الإجراءات وتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي، كما وجه الدكتور الخشت بتعدد عيادات الكشف الطبي وتخصيص أماكن مغطاه لإستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم.

وعرضت الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة، شرحًا مفصلًا للطلاب الجدد تضمن التعريف بالجامعة والأنشطة الطلابية، وأجابت على استفسارات الطلاب المختلفة، مؤكدة أن الحالات المصابة سيتم علاجها بالمجان، ولا تمثل الإصابة عائقًا للإلتحاق بالجامعة. كما تم توزيع كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وأهدافها.

وأوضحت نوح أن هناك 180 منحة مقدمة من رئيس الجامعة لأوائل الثانوية العامة الملتحقين بالجامعة للدراسة بالمجان تشجيعًا لهم؛ ولتخفيف العبء على أولياء أمورهم.

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