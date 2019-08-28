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ديني

اسأل المفتي.. هل يجوز الاقتراض لشراء سيارة؟

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:02 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان في احتياج شديد للمال فلا يصح أن يلجأ للقرض إلا إذا ضاقت السبل.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، خلال فتوى مسجلة، عن سؤال "هل الاقتراض لشراء سيارة حلال أم حرام؟"، موضحا أنه "لا يجب اللجوء للقرض بأى حال من الأحوال ولكن يوجد شيء أخر غير القرض يسمى "تمويل"، أى أن البنك يشتري لى ثم بعد ذلك أقسط المال للبنك وهذا جائز ويسمى هذا تمويلا، وخروجًا من الخلاف فى هذه المسألة".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "إذا كنت فى حاجة شديدة إلى هذا القرض فيجوز لك ذلك، وإذا كان هذا القرض تمويلًا لك من البنك فيجوز لك ذلك أيضًا".

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