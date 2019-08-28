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توفير البنزين مع تشغيل تكييف السيارة.. تعرف على الخطوات.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:49 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال معتز عاطف الخبير في السيارات، إن هناك الكثير من أصحاب السيارات لديهم قناعات أن الاستخدام الكثيف للتكييف يؤثر على استهلاك البنزين بنسبة كبيرة.

وأضاف معتز عاطف، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه فارق تشغيل التكييف من عدمه علي استهلاك البنزين بنسبة 8% بحوالي 4 لترات لكل استهلاك 45 لتر، مشيرًا إلى أن مشكلات دورة التكييف هي السبب الرئيسي في استهلاك البنزين الزائد.

وأكد خبير السيارات، أنه يتوجب متابعة دورة تبريد السيارة التي تعد من أهم الأمور التي يجب متابعتها في صيانة السيارة والمرتبطة بالعديد من آلات السيارة.

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