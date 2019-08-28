لا تقتصر على شاطئ الغرام.. تعرف على أجمل شواطئ مطروح

غردت الفنانة ليلى مراد من أعلى إحدى الصخور في شاطئ الغرام بمحافظة مرسى مطروح في فيلم "شاطئ الغرام" الذي قدمته في الخمسينيات، قائلة في حب مطروح وأهلها: "يا ساكنى مطروح جنيَّة فى بحركم.. الناس تجى وترُوح وأنا عاشقة حيكم".



أثار التمثال الذي قام بنحته أحد الفنانين النحاتين للفنانة الراحلة ليلى مراد، والذي قامت الدولة بوضعه بالقرب من شاطئ الغرام في مطروح تخليدا لذكراها، سخرية الرواد عبر السوشيال ميديا، ولكن أوضح الفنان الذي قام بنحته أن النحت فن يختلف عن الرسم والتصوير، وكان يجب أن يخرج التمثال بذلك الشكل للحفاظ على ملامح الفنانة.



إلا أن مدينة مطروح تمتلك من الشواطئ الجميلة الكثير أشهرها شاطئ الغرام، والتي تصنف بعروس البحر المتوسط لنقائها وجمالها الشديد المبهر، لأنها تتمتع بألوان زرقاء صافية ورمال ناعمة تجذب المصيفين إليها.



ومن ضمن الشواطئ المبهرة في مطروح "شاطئ روميل، وشاطئ الفيروز، وشاطئ الغرام، ويليه مباشرة شاطئ كليوباترا، وبلو بيتش، والأبيض، وعجيبة، وغيرها من الشواطئ الرائعة".

