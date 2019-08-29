طريقة سهلة لـ كتم صوت مساعد جوجل الذكي

كشف موقع "ذا فيرج" المتخصص في مجال التقنية، عن خطوات يتمكن من خلالها مستخدم المساعد الصوتى الذكى "Google Assistant" المملوك لشركة جوجل الأمريكية، من إيقاف التشغيل التلقائي للمساعد الذى تسبب في إحراج كثيرين من مستخدميه في الأماكن العامة، وذلك بسبب قراءة بعض الرسائل المهمة أمام الغرباء، والكشف عن بعض المعلومات الشخصية الخاصة بهم، وإليك كيفية كتم صوت المساعد الذكى:





1. يمكنك الوصول إلى مساعد "Google" الخاص بك بالضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية، أو قول مرحبًا جوجل "Hey, Google"، أو موافق ياجوجل "OK Google".





2. اضغط على الرمز في الزاوية اليمنى السفلى.





3. اضغط على ايقونة الصورة الشخصية في الزاوية اليمنى العليا.





4. اختر الإعدادات "Settings".





5. اضغط على خيار المساعد "Assistant".





6. مرر لأسفل إلى الأجهزة المساعدة "Assistant devices" ، وابحث عن كلمة الهاتف "Phone" أو الاسم الذي قمت بتعيين هاتفك له. اضغط عليها.





7. مرر لأسفل إلى الصوت والكلام"Voice and Speech"، وانقر على إخراج الكلام ""Speech output".



