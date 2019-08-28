بعد الأكل وفور الاستيقاظ.. إليك أهم أسباب الدوخة





أولًا أسباب الدوخة المستمرة :





يعاني الكثير من شبح الدوخة، سواء فور الاستيقاظ من النوم، أو بعد تناول الطعام، وقد تستمر الدوخة عند الحاملحتى لخلال أشهر الحمل التسعة، لتصبح أسباب الدوخة من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير، نظرًا لأنها عرض ينم عن أسباب عديدة أبرزها الأنيميا وسوء التغذية التي يعاني منها الكبار والصغار والحوامل، ويكون من أعراضها الدوخة المستمرة، لكن هناك مجموعة مختلفة من الأسباب وراء الدوخة، بعضها صحية، وبعضها مرتبطة بعادات خاطئة نفعلها يوميًا، لكن بشكل عام إذا زادت الدوخة عن الحد الطبيعي، فربما يحتاج الأمر لاستشارة الطبيب وإجراء بعض الفحوصات والتحاليل لمعرفة السبب وراء الدوخة.

1- أسباب الدوخة المستمرة تشمل الصداع النصفي، وتناول بعض الأدوية، والكحول، كما يمكن أن يكون السبب مشكلة في الأذن الداخلية.



2- قد تكون الدوخة نتيجة الدوار وهو ما يسمى دوخة قصيرة الأجل، وتحدث عند تحرك الشخص بشكل مفاجئ فيفقد اتزانه.



3- قد تكون أسباب الدوخة المستمرة أيضًا مشكلة في الأذن مثل تراكم السوائل بالأذن، وفقدان السمع، وطنين الأذن.



4- هناك سبب آخر محتمل للدوخة المستمرة، وهو ورم غير سرطاني يتشكل على العصب الذي يربط الأذن الداخلية بالدماغ، لكنه يحتاج إلى استشارة الطبيب وتلقي العلاج المناسب.



5- هناك مجموعة أخرى مختلفة من أسباب الدوخة المستمرة، منها :

- انخفاض مفاجئ في ضغط الدم

- مرض عضلة القلب

- قلة تدفق الدم

- اضطرابات القلق

- فقر الدم (انخفاض الحديد)

- نقص السكر في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم)

- عدوى الأذن

- ضربة شمس

- ممارسة الرياضة بشكل مفرط



6- في حالات نادرة ، يمكن أن تحدث الدوخة بسبب مرض التصلب المتعدد أو السكتة الدماغية أو ورم خبيث أو اضطراب آخر في الدماغ.



ثانيًا أسباب الدوخة عند الحامل :

1- السبب الرئيسي للدوخة أثناء الحمل يرجع إلى ارتفاع الهرمونات التي تسبب اتساع الأوعية الدموية مما يساعد على زيادة تدفق الدم إلى الجنين في رحم أمه ، لكنه يبطئ عودة الدم في الأوردة للأم، وهذا يؤدي هذا إلى انخفاض ضغط الدم عن المعتاد ، مما قد يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ ، ومن هنا تحدث الدوخة عند الحامل.



2- تحدث الدوخة عند الحامل أيضًا بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم، والتي قد تحدث عندما يتكيف الجسم مع التغيرات في عملية التمثيل الغذائي، و قد تكون النساء المصابات بفقر الدم أو الذين يعانين من الدوالي أكثر عرضة للدوخة من غيرهن، وخلال الثلث الثاني من الحمل ، قد يزداد حدوث الدوخة لأن رحم الأم المتنامي يضغط على الأوعية الدموية.



3- قد تحدث الدوخة أيضًا في وقت لاحق من الحمل إذا كنت مستلقية على ظهرك ، مما يسمح لوزن الطفل بالضغط على الوريد الأجوف (الوريد الكبير الذي ينقل الدم من أسفل جسمك إلى قلبك).



ثالثًا اسباب الدوخة في الصباح :



هناك العديد من الأسباب المحتملة المختلفة للدوخة، لكن بشكل عام فإن دوخة الصباح هي أمر يحدث أحيانًا لكثير من الناس وليس لها سببًا كبيرًا للقلق، إليك أهم أسباب الدوخة في الصباح :



1- إذا كنت تشعر بالدوار في الصباح مباشرة بعد الاستيقاظ ، فقد يكون ذلك نتيجة للتغيير المفاجئ في التوازن حيث يتكيف جسمك من وضع مستلق إلى وضع مستقر.



2- يمكن أن تحدث الدوخة في الصباح عندما يتغير السائل الموجود في أذنك الداخلية ، مثل تغيير المواضع بسرعة.



3- إذا كنت تعاني من نزلات البرد أو الجيوب الأنفية ، فقد تلاحظ أن الدوخة تزداد سوءًا نتيجة زيادة السوائل وتورم في الجيوب الأنفية المرتبطة بالأذن الداخلية.



4- أنماط التنفس أثناء النوم ليلًا أحد أسباب الدوخة في الصباح



5- توقف التنفس أثناء النوم هو في الواقع حالة انسداد في التنفس ، مما يعني أنك تتوقف مؤقتًا عن التنفس ليلًا، إذا كنت تعاني من ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الانقطاعات في التنفس إلى انخفاض مستويات الأكسجين ، مما قد يؤدي إلى الدوخة في الصباح عند الاستيقاظ.



7- الجفاف هو أحد أهم أسباب الدوخة في الصباح، فإذا منت تعاني من جفاف الجسم فمن المؤكد ستشعربدوخة و دوار فور الاستيقاظ.



8- عدم تناول كميات وفيرة من الماء و السوائل يسبب جفاف الجسم، وبالتالي يسبب الدوخة في الصباح.



9- انخفاض السكر في الدم أحد أسباب الدوخة في الصباح، فإذا كنت مصابًا بمرض السكري وتناولت جرعة الأنسولين أو الأدوية الأخرى ، فيمكن أن تصاب بنقص السكر في الدم في الصباح إذا لم تتناول ما يكفي من الطعام في الليلة السابقة أو إذا كانت جرعة الدواء مرتفعة جدًا.



10- يمكن أن تكون نسبة السكر في الدم حتى لو لم يكن لديك مرض السكري ، أيضًا سببًا في الدوخة، فإذا كنت تعاني بانتظام من فترات من الدوار أو التعب أو الشعور بالمرض والضعف بين الوجبات أو الوجبات الخفيفة ، فتحدث إلى طبيبك لفحص نقص السكر في الدم.



11- إذا كنت تتناول أي أدوية منتظمة ، فقد تكون السبب وراء الدوخة في الصباح.



ما علاقة الدوخة بالأكل؟

يساعد تناول الطعام عادة على تقليل الدوخة من خلال زيادة نسبة السكر في الدم، لذلك عندما تجد نفسك تشعر بـ الدوخة بعد تناول وجبة أو وجبة خفيفة ، يمكن أن تكون الأعراض محيرة، لكن هناك العديد من الأسباب الكامنة المرتبطة بـ الدوخة بعد تناول الطعام. ومعظمهم لديهم خيارات قابلة للعلاج يمكن أن تساعد في حل الدوخة.

أسباب الدوخة بعد الأكل :



العديد من الحالات المختلفة والأسباب الكامنة لها القدرة على التسبب في الدوخة بعد تناول الطعام منها :